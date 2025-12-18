Slušaj vest

Na olimpijskom streljačkom turniru učestvovaće ukupno 340 takmičara, po 170 muškaraca i žena, što je isti broj učesnika kao i na Igrama u Parizu 2024. godine. Kao i na prethodnim Olimpijskim igrama, neće biti posebnih kvota za discipline miks parova, već će se mešoviti timovi formirati od strelaca koji su se već kvalifikovali u nekoj od 12 pojedinačnih disciplina.

Reprezentativci Streljačkog saveza Srbije imaće pravo borbe za olimpijske kvote u sedam disciplina: vazdušna puška (žene i muškarci), vazdušni pištolj (žene i muškarci), MK puška trostav (žene i muškarci) i sportski pištolj za žene.

Na takmičenjima na kojima mogu nastupiti strelci iz Srbije biće dostupno ukupno 15 olimpijskih kvota po disciplini. Tri kvote u svakoj disciplini biće dodeljene na Svetskom prvenstvu koje će se održati od 1. do 15. novembra 2026. godine u Dohi. Po jedna kvota biće dostupna na svakom od četiri turnira Svetskog kupa u 2027. godini, u Nju Delhiju, Bakuu, Minhenu i Rimu.

Dodatne tri kvote po disciplini biće dodeljene na Svetskom prvenstvu vazdušnim i MK oružjem 2028. godine u Daeguu, dok će ukupno pet kvota po disciplini biti raspoređeno na evropskim takmičenjima tokom 2027. i 2028. godine, uključujući Evropske igre u Istanbulu 2027, kao i Evropska prvenstva vazdušnim i MK oružjem. Tačna raspodela kvota po kontinentalnim takmičenjima biće naknadno definisana.

Po jedna kvota u svakoj disciplini biće dodeljena i na osnovu plasmana na svetskim rang-listama na dan 1. maja 2028. godine. Pravo na kvotu imaće najbolje rangirani strelac koji prethodno nije obezbedio olimpijsko mesto i čija zemlja nema više od jednog kvalifikovanog takmičara u toj disciplini.

Sjedinjene Američke Države, kao domaćin Olimpijskih igara, imaju obezbeđeno po jedno mesto u svakoj disciplini. Preostale kvote biće raspodeljene kroz druga kontinentalna takmičenja, dok će posebna komisija MOK-a dodeliti po šest mesta za strelce i strelkinje iz zemalja koje nemaju kvalifikovane predstavnike.

Olimpijske kvote pripadaju nacionalnim streljačkim savezima i nacionalnim olimpijskim komitetima, osim kvota dodeljenih na osnovu svetskih rang-lista i odlukom komisije MOK-a, koje pripadaju samim sportistima. Jedan strelac može svojoj zemlji doneti samo jednu kvotu, dok jedna država može imati najviše dva takmičara u istoj disciplini, kao i najviše jednu kvotu po disciplini na jednom takmičenju.

Kao i na prethodnim Olimpijskim igrama, svaki učesnik streljačkog turnira u Los Anđelesu imaće pravo nastupa u dve pojedinačne discipline.

