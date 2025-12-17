Slušaj vest

On je bio trener svih mlađih kategorija kluba, poslednjih godina predsednik koji je jedan od najzaslužnijih za veliki povratak odbojke u Topolu.

- Sa velikom tugom i bolom obaveštavamo odbojkašku javnost, naše sugrađane iz Topole i sve prijatelje kluba, da je predsednik Odbojkaškog kluba „Karađorđe“, Milan Nikolić, jutros preminuo u Topoli.

Ova vest nas je sve zatekla i ostavila u šoku i neverici - teško nam je poverovati da ga više nećemo videti nasmejanog na treningu i među nama. Milan nije bio samo predsednik kluba poslednjih deset godina. Bio je trener u svim kategorijama, naš oslonac, i jedan od najzaslužnijih ljudi za povratak i renesansu odbojke u Topoli.

Pored svog nesebičnog rada u klubu, Milan je bio i sekretar u Srednjoj školi „Kralj Petar I“, ali pre svega - bio je otac dve divne devojčice. Naše misli i srca su sada uz njegovu porodicu, kojoj upućujemo najdublje saučešće.

Danas od 15:00 u kapeli groblja na Oplencu porodica će primati saučešća.

Sahrana će se obaviti sutra u 13:00 u porodičnoj grobnici na groblju Oplenac.

Ovaj gubitak je ogroman šok za sve nas i i dalje ne možemo da verujemo da ga više nema. Milan će puno nedostajati svima nama, a najviše svojoj porodici. Trudićemo se da njegovo sećanje čuvamo i negujemo - on će uvek ostati deo naših srca, misli i života.

Neka mu je večna slava i hvala - stoji u objavi OK Karađorđe.