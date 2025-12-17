Slušaj vest

Odbojkaši Spartaka iz Subotice plasirali su se danas u finale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju nakon "zlatnog seta" sa 15:9 savladali Crvenu zvezdu, u revanš meču polufinala.

Zvezda je "zlatni set" izborila pobedom od 3:0, po setovima 25:16, 25:20, 25:14, a zatim je usledio odlučujući period, u kojem su gosti bili bolji.

Spartak je u prvom meču u Subotici slavio rezultatom 3:1, a prema propozicijama pobede od 3:0 i 3:1 donose po tri boda.

Goste je do plasmana u finale Kupa vodio Jakub Zjobrovski sa 17 poena.

U ekipi Zvezde bolji od ostalih je bio Milan Krstić sa 22 poena, dok je Alija Bekrić upisao poen manje.

Drugi finalista 61. izdanja Kupa Srbije biće pobednik dvomeča Radničkog iz Kragujevca i Vojvodine.

Prvi meč igra se u četvrtak u Kragujevcu, a revanš je na programu 27. decembra u Novom Sadu.