Telekom Srbija u okviru projekta MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, uspešno je realizovao veliki broj turnira u basketu 3x3 za učenike osnovnih škola, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe, širom Srbije u 2025. godini . MTS Karavan u gradove Srbije mesecima je donosio druženje, igru, smeh, kroz zabavne, edukativne i sportske sadržaje za koje je iz događaja u događaj vladalo sve veće interesovanje, a ovo je tek početak. Telekom Srbija, kao društveno odgovorna kompanija, kroz ovakve primere potvrđuje svoju posvećenost razvoju zajednice i podršci deci.