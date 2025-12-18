Slušaj vest

Telekom Srbija u okviru projekta MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, uspešno je realizovao veliki broj turnira u basketu 3x3 za učenike osnovnih škola, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe, širom Srbije u 2025. godini . MTS Karavan u gradove Srbije mesecima je donosio druženje, igru, smeh, kroz zabavne, edukativne i sportske sadržaje za koje je iz događaja u događaj vladalo sve veće interesovanje, a ovo je tek početak. Telekom Srbija, kao društveno odgovorna kompanija, kroz ovakve primere potvrđuje svoju posvećenost razvoju zajednice i podršci deci.

MTS karavan Foto: Srdjan Bosnic/Srdjan Bosnic

Do sada je MTS karavan posetio Negotin, Sremsku Kamenicu, Zrenjanin, Čačak, Mionicu, Arilje, Šabac, Loznicu, Sečanj, Požarevac, Aranđelovac, Krupanj, Novi Pazar i Kraljevo, a to je tek početak njegovog putovanja po Srbiji.

MTS Karavan će u nedelju, 21. decembra organizovati veliko finale za sve dosadašnje pobednike među školama u basketu 3x3, u Beogradu. MTS karavan poziva i u Novoj‚ 2026. godini sve da prate informacije kada je naš karavan u vašem gradu i da dođu da se takmiče, navijaju i osvajaju vredne nagrade!

Screenshot 2025-11-03 110636.jpg
27.jpg
kristina tomic.jpg
profimedia0609945740.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport