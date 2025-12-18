Slušaj vest

Srbija je dobila paklenu grupu, zajedno sa Nemačkom, Španijom i Austriju, a samo prva dva tima će se plasirati u narednu fazu.

Selektor Raul Gonzales istakao da je potrebno pravo malo čudo da bi se prošlo dalje, ali da ima prednost na klupi Srbije

"U prethodnim decenijama, uglavno su domaći treneri bili na čelu, taj mentalitet se mnogo promenio. Stoga nije nešto posebno što Španac trenira srpski tim. Moja prednost: govorim njihov jezik još iz vremena provedenog u Vardaru i poznajem mentalitet ljudi", rekao je Gonzales u intervjuu za "EuroHandball"

"Da budem iskren, fokusiramo se samo na prvu utakmicu protiv Španije. Za to se pripremamo, pa ćemo videti. Ono što znam jeste da je motivacija u našem timu izuzetno visoka. I naravno, ne možemo da promenimo žreb, takav je kakav jeste. Austrija se poboljšala zahvaljujući mnogim igračima iz nemačke lige. Tako da bismo bili izuzetno srećni da se plasiramo u glavnu rundu, ali ne razmišljam toliko unapred trenutno".

Sastav Srbije?

"Kao i obično, znaće se u poslednjim trenucima koji su igrači spremni, koji su povređeni. Ipak, ne mogu vam mnogo reći o timu za Evropsko prvenstvo. Imamo mnogo igrača iz inostranstva, imamo mnogo talenata koji igraju za srpske klubove. Videćemo".

O počecima u Beogradu.

"Ovog leta sam se preselio u Beograd, blisko sarađujem sa trenerima naših omladinskih i juniorskih reprezentacija, uglavnom sa fokusom na U18, jer je Srbija domaćin Evropskog prvenstva sledećeg leta. Osim toga, u stalnom sam kontaktu sa klupskim trenerima srpske lige, jake lige, koja će se sve više poboljšavati u narednim godinama. Siguran sam da ima mnogo talenata koji će oblikovati budućnost srpskog rukometa. Moramo ih izgraditi i unaprediti".