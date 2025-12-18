Slušaj vest

Radnički su do pobede predvodili Davide Kovač i Vladimir Gajović sa po 22, Mladen Bojović sa 20 i Dušan Lopar sa 18 poena.

Kod Vojvodine su se izdvojili Marko Radosavljević sa 21, Nikola Brborić sa 20, Stefan Kokeza sa 18 i Nemanja Antunović sa 17 poena.

Revanš meč Vojvodina – Radnički odigraće se u subotu, 27. decembra od 18.00 časova u Novom Sadu.

Pobednik ovog duela će u finalu igrati protiv Spartaka iz Subotice.

Po propozicijama Kup Srbije, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji se igra odmah po završetku druge utakmice. "Zlatni set" se igra do 15 poena.

