Avion je pripadao Gregu Biflu (55), trofejnom vozaču automobilskih trka NASCAR i pilotu koji s pročuo pošto je tim avionom 2024. godine obavio stotine humanitarnih letova posle uragana Helen u toj državi, preneo je niz američkih medija.

Cesna C550 se srušila prilikom sletanja na Regionalni aerodrom u Stejtsvilu tokom prepodneva, po kiši.

Taj aerodrom koriste timovi NASCAR-a i kompanije sa spiska najvrednijih firmi Fortune 500.

(Beta)

