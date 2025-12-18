Nije objavljen broj poginulih u malom poslovnom avionu Cesna C550 koji se danas sa šest ljudi srušio pred sletanje na regionalni aerodrom u američkoj državi Severnoj Karolini.
TRAGEDIJA! SLAVNI VOZAČ POGINUO U PADU AVIONA: Nastradala cela porodica - strašni snimci se pojavili na društvenim mrežama
Avion je pripadao Gregu Biflu (55), trofejnom vozaču automobilskih trka NASCAR i pilotu koji s pročuo pošto je tim avionom 2024. godine obavio stotine humanitarnih letova posle uragana Helen u toj državi, preneo je niz američkih medija.
Cesna C550 se srušila prilikom sletanja na Regionalni aerodrom u Stejtsvilu tokom prepodneva, po kiši.
Taj aerodrom koriste timovi NASCAR-a i kompanije sa spiska najvrednijih firmi Fortune 500.
(Beta)
