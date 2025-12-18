Slušaj vest

Prilikom pada aviona u Severnoj Karoloni nastradao je slavni NASCAR vozač Greg Bifl zajedno sa svojom porodicom. Sve se dogodilo na regionalnom aerodromu Stejtsvil u ovoj saveznoj državi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na društvenim mrežama kruže snimci stravične nesreće i avion koji je u potpunosti zahvaćen plamenom. Nažalost, kasnije je potvrđeno da su u njemu bili upravo Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, kao i ćerkicom Emom koja je napunila 14 godina i sinom Rajanom koji je imao pet godina.

Oni su, navodno, prema rečima njihovog prijatelja Gareta Mičela, krenuli upravo kod njih u posetu. Zbog toga je i potvrdio da su se oni nalazili u samom avionu, kada je shvatio da gosti nikada neće doći.

- Nažalost, mogu da potvrdim da je Greg Bifl zajedno sa suprugom Kristinom, ćerkom Emom i sinom Rajderom bio na tom avionu. Trebalo je provedemo zajedno posle podne, razoreni smo, tako mi je žao što ovo moram da podelim sa vama - napisao je Mičel na društvenoj mreži Fejsbuk.

Godine 2011. Bifl je bio uključen, ali nije povređen, u manju avionsku nesreću na aerodromu "Blu Gras" u Kentakiju.

Mehanički kvar pri sletanju uzrokovao je da avion preskoči i sklizne do zaustavljanja na pisti, a on je tada pohvalio pilota koji je držao avion pod kontrolom.