U polufinalu 20. Svetskog klupskog prvenstva u konkurenciji odbojkaša u Belemu igraće Zavjerće - Osaka i Peruđa - Renata.

U poslednjem, trećem kolu A grupe poljski klub Zavjerće savladao je brazilsku Praju sa 3:0 (25:19, 25:9, 25:14) i tako sa maksimalnim učinkom osvojio prvo mesto u grupi, dok je katarski Al Rajan pobedio drugog polufinalistu iz A grupe, brazilsku Volej Renatu iz Kampinasa sa 3:0 (25:18, 31:29, 25:20).

U B grupi, u poslednjem, trećem kolu italijanska Peruđa je obezbedila prvo mesto trijumfom nad domaćim Kruzeirom sa 3:0 (25:19, 25:23, 25:21), dok je drugi polufinalista iz grupe, japanska Osaka sa 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) pobedila libijski Asveli iz Misurate.

Polufinalni mečevi su zakazani za subotu, dok će se u nedelju igrati finale i meč za treće mesto.