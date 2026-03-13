Ostali sportovi
ZIMSKE PARAOLIMPIJSKE IGRE: Bilčar zauzeo 31. mesto u veleslalomu
Slušaj vest
Srpski paraolimpijac Luka Bilčar zauzeo je danas 31. mesto u veleslalomu na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
On je trku završio ukupnim vremenom 3:11,18 minuta. Prvu vožnju je završio za 1:36,65 minuta, a drugu za 1:34,53 minuta.
Zimske olimpijske igre - Milano i Kortina
Vidi galeriju
Zlatnu medalju osvojio je Francuz Artur Bauše ukupnim vremenom 2:07,76 minuta.
Drugi je bio Švajcarac Robin Kuše sa 2:09,72 minuta, a treći Rus Aleksej Bugajev sa 2:11,14 minuta.
Bilčar će na Zimskim parolimpijskim igrama nastupiti i u slalomu, a on je i jedini predstavnik Srbije na takmičenju u Milanu i Kortini.
Reaguj
Komentariši