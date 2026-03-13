Time će sezona 2026. biti skraćena na ukupno 22 trke.

Originalno je četvrta trka nove sezone trebalo da se održi u Bahreinu od 10. do 12. aprila, a nedelju dana kasnije u Džedi, Saudijska Arabija. Međutim, obe zemlje su među državama Zaliva pogođenim iranskim napadima u odmazdi za američko-izraelske vazdušne udare, što je dodatno povećalo bezbednosni rizik.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) i Formula 1 navode da je bezbednost prioritet, a situacija u regionu se nije poboljšala u poslednjim danima. Nije planirana zamena otkazanih trka na već punom kalendaru od marta do decembra, što znači da će sezona brojati 22 trke.

Otkazivanje aprilske runde znači i petonedeljnu pauzu između trke u Japanu od 27, do 29. marta i trke u Majamiju od 1. do 3. maja.

Za sada FIA i Formula 1 nisu dali službeni komentar povodom otkazivanja trka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

(Beta)