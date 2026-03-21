Srbija je bila i biće sportska država. Država šampiona, a uz fenomenalne sportiste, velike talente i sjajne trenere, nivo sporta u našoj zemlji ne bi bio na visokom nivou bez ljudi koji iz sistema vuku napred i prave uslove za kontinuitet rezultata. Država koja ulaže ozbiljne napore i sredstva u infrastrukturu daje jasan signal da sport nije slučajnost, već strateško opredeljenje.

Na Kurirovoj listi 20 najmoćnijih sportskih funkcionera u Srbiji za prošlu godinu našao se i većnik za sport GO Čukarica, Đorđe Bulić, koji se radom, inovacijama i stalnim prisustvom na terenu nametnuo kao jedno od prepoznatljivih imena lokalnog sportskog razvoja.

Sa Čukarice danas dolaze vrhunski sportisti i sportistkinje – Angelina Topić, najbolja sportistkinja Srbije za 2025, zatim veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, osvajači srebra na Svetskom prvenstvu u Šangaju, kao i Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja sa petim mestom na svetu. Anđela Šević je vicešampion Evrope u juniorskoj konkurenciji u tekvondou, čime je doprinela ukupnom ekipnom uspehu Srbije. Važno mesto ima i Badminton savez Srbije sa sedištem na Čukarici, uz veliki broj klubova i sportista koji svakodnevno podižu nivo sporta.

Pored toga što sa Čukarice dolazi veliki broj uspešnih sportista, ova opština organizovala je i niz manifestacija koje su podigle lestvicu kada je reč o lokalnom sportu. Svetsko prvenstvo za mlade u sportu sa preko 2000 amatera iz celog sveta,tradicionalni Zimski fudbalski turnir Čukarica 2026 pomerio je granice i ubacio ženski fudbal u ovo takmičenje, prvi istorijski noćni polumaraton privukao je veliku pažnju, održan je i Kup Čukarice u boksu, kao i turnir u malom fudbalu u 3x3 formatu.

Sve to pokazuje da se sport na Čukarici razvija planski i kontinuirano.

„Svi ti događaji su ispunili očekivanja i svaki je imao svoju težinu. Noćni polumaraton je bio dokaz da Čukarica može da organizuje manifestaciju koja izgleda evropski i koja ostavlja utisak. Kup Čukarice u boksu pokazao je snagu borilačkog sporta kod nas i spremnost da organizujemo tako nešto. Pokazali smo da možemo mnogo i tek smo počeli.“

Kad god je u prilici, opština Čukarica promoviše i spaja, kad god je u mogućnosti. Kroz sport su se spajali i gradovi i ljudi, pa su na Čukarici ugostile i devojčice iz Ženske fudbalske akademije „Latica“ iz Leška sa Kosova i Metohije, uz pomoć partnera.

Prijateljski meč ŽFK Železnik - ŽFK Latica Foto: Privatna arhiva

Podrška se pruža svim klubovima i svakom sportu, uključujući i paraolimpijski sport.

Jedan od takvih primera je Klub sedeće odbojke „SMEČ“, koji se u Sportskom centru Žarkovo sprema za evropsko takmičenje i pokazuje kako izgleda pravi sportski karakter.

„Naš posao je da budemo oslonac svima koji treniraju. Suština je da prepoznamo i one posebne kolektive koji nose ogroman značaj za zajednicu. Klub sedeće odbojke ‘SMEČ’ je upravo takav primer - klub koji zaslužuje poštovanje i punu pažnju, jer pokazuje šta znače borba i dostojanstvo.“

Gradska opština Čukarica pripremila je i jedinstven nacrt pravilnika za novi program „Student–sportista“, namenjen studentima koji aktivno treniraju, postižu sportske rezultate i istovremeno studiraju, uz mogućnost sufinansiranja školarine u skladu sa uslovima konkursa i raspoloživim budžetom.

„To je jedna od stvari na koje smo posebno ponosni i polako ga pripremamo za Skupštinu na usvajanje, jer pokazuje da sport ne sme da se posmatra odvojeno od obrazovanja i budućnosti. Ako kao opština možemo da olakšamo taj put mladim ljudima, onda radimo pravu stvar.“

Za naredni period planirano je dodatno jačanje sportskih sadržaja i manifestacija, uz fokus na razvoj novih formata i još veću podršku mladima.

„U periodu koji dolazi uz podršku partnera i ljudi iz sporta, želimo da podignemo lestvicu još više. U planu je manifestacija iznenađenja na hipodromu, razvoj 3x3 lige, još jače izdanje polumaratona, dodatno jačanje ženskog sporta i novi projekti za decu i mlade", izjavio je Bulić.

