Gradska opština Čukarica nastavlja da podržava razvoj sporta i klubove koji svojim radom i rezultatima predstavljaju prave vrednosti sportskog duha.

Član Veća GO Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić posetio je trening Kluba sedeće odbojke „SMEČ“, koji se održava u Sportskom centru Žarkovo, gde je razgovarao sa igračima i rukovodstvom kluba i pružio podršku njihovom daljem radu.

Klub sedeće odbojke „SMEČ“ obratio se ranije opštini sa molbom da im se obezbede termini za trening kako bi mogli da nastave sa redovnim pripremama. Nakon razgovora i dogovora, Gradska opština Čukarica omogućila je gratis termine za trening, koji se od 12. marta održavaju u večernjim časovima u maloj sali Sportskog centra Žarkovo.

Sedeća odbojka je paraolimpijski sport namenjen osobama sa fizičkim invaliditetom i predstavlja jedan od najzahtevnijih timskih sportova, koji traži snagu, brzinu reakcije i veliki timski duh.

Klub „SMEČ“ nedavno je ostvario i značajan rezultat na evropskoj sceni. Na takmičenju Silver EuroLeague, održanom u Fermu u Italiji, ekipa je osvojila drugo mesto, čime je izborila plasman na Golden EuroLeague, finalni turnir koji će biti održan u Lukovcu u Bosni i Hercegovini.

„Naš posao je da budemo podrška i vetar u leđa svima koji treniraju i bave se sportom. Posebno sportistima kao što su oni – naši zlatni momci u svakom smislu te reči, koji svojim radom i rezultatima dostojno predstavljaju i našu zemlju“, poručio je Bulić.

Sprema se još jedan spektakl

Predstavnici BeST-a pokrenuli inicijativu za nastavak saradnje nakon uspešne organizacije turnira prošle godine

U Gradskoj opštini Čukarica održan je i sastanak sa predstavnicima međunarodnog turnira BeST (Belgrade Sport Tournament), koji su pokrenuli inicijativu da Čukarica i ove godine bude domaćin velikog međunarodnog okupljanja mladih sportista.

Organizatori turnira istakli su da su veoma zadovoljni saradnjom i načinom na koji je Čukarica prošle godine bila domaćin ovog značajnog sportskog događaja, zbog čega žele da se saradnja nastavi i u narednom periodu.

Podsećanja radi, tokom prošlogodišnjeg BeST turnira, Čukarica je za tri dana ugostila više od 1.500 mladih sportista iz više zemalja, među kojima su bili učesnici iz Nemačke, Italije, Turske, Rusije, Libana i drugih država. Mladi su se takmičili u više sportova, uključujući futsal, košarku, odbojku, rukomet, tenis i stoni tenis.

„Prošle godine smo pokazali da Čukarica ume da bude dobar domaćin i da raširenih ruku dočekuje mlade iz celog sveta. Za nas je važno da kroz ovakve događaje promovišemo sport, zdrav način života, ali i da predstavimo Čukaricu, Beograd i Srbiju mladima koji dolaze iz različitih delova sveta“, istakao je Bulić.

Razgovori o nastavku saradnje biće nastavljeni i u narednom periodu, a cilj je da Čukarica i ove godine bude domaćin ovog velikog međunarodnog sportskog okupljanja.

