U okviru 13. sezone Sportskih igara mladih, u Lazarevcu je 22. aprila 2026. godine, sa početkom u 10 časova, održan Dan sporta, koji je okupio veliki broj dece, uz mnogo vesele atmosfere, pozitivne energije i osmeha kroz sportske aktivnosti, takmičenja i druženje.1

Na samom početku programa, himnu Republike Srbije izveo je hor Osnovne škole „Knez Lazar“, kojim je dirigovala nastavnica muzičkog Jelena Biočanin, čime je događaj dobio svečani ton.

Prisutnima se obratio predsednik opštine Tomislav Rikanović, koji je istakao značaj sporta i ovakvih manifestacija za pravilan razvoj dece i mladih.

Na bini su bili i zamenica predsednika opštine Anđela Pejović, kao i Dušanka Joksimović, koordinator, čime je potvrđena snažna podrška lokalne zajednice realizaciji ovog događaja.

Najmlađi učesnici imali su priliku da se oprobaju u disciplinama između dve vatre, atletskoj trci na 60 metara, kao i u takmičenjima 3x3, ženskoj odbojci i fudbalskim turnirima, pokazujući izuzetnu energiju, timski duh i radost igre.

Poseban trenutak programa bilo je nošenje i paljenje Plamena prijateljstva, koje je upriličila Jana Jovanović, jedna od najperspektivnijih mladih plivačica u Srbiji.

Jana je učenica sedmog razreda Osnovne škole „Knez Lazar“ u Lazarevcu i plivanjem se bavi već devet godina. Nosilac je više od dvadeset državnih rekorda Republike Srbije, kako u pojedinačnim tako i u štafetnim disciplinama, a više od 20 puta proglašavana je za najuspešniju takmičarku na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Do sada je osvojila više od 250 medalja.

U 2025. godini, iako ulazno godište, postala je šestostruka prvakinja Srbije u kadetskoj konkurenciji, dok je u disciplinama 200 metara delfin i 400 metara mešovito i apsolutni prvak Srbije. Nastupala je i za juniorsku reprezentaciju Srbije na prvenstvu Centralne Evrope, a već narednog dana putuje u Bugarsku, gde će predstavljati Srbiju na međunarodnom takmičenju „Talent kup“ u Burgasu.

Dan sporta predstavlja važnu fazu takmičenja u okviru Sportskih igara mladih, kroz koju se deca širom Srbije okupljaju na sportskim terenima, razvijajući ljubav prema sportu i usvajajući vrednosti fer-pleja, zajedništva i zdravih životnih navika.

Sportske igre mladih nastavljaju svoju misiju da kroz sport povežu mlade širom Srbije, dok veliki odziv dece i podrška lokalne zajednice potvrđuju značaj ovog projekta.

Realizacija Igara i programa Dan sporta omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci Vlade Republike Srbije, uz podršku partnera i sponzora koji prepoznaju značaj sporta i zdravih životnih navika za mlade generacije.

Sve informacije o takmičenjima, gradovima domaćinima i aktivnostima dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim kanalima Sportskih igara mladih na društvenim mrežama.

