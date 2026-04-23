Džudo je već godinama unazad u velikoj ekspanziji u Srbiji, a početkom maja nas očekuje i dugo očekivani turnir u kome će svi ljubitelji ovog plemenitog sporta moći da uživaju.

Omladinski džudo klub "Beograd" organizuje 9. i 10. maja Međunarodni memorijalni džudo turnir "Vladan Petrović". Biće to jubilarno 30. izdanje ovog prestižnog džudo turnira i održaće se u hramu sporta, odnosno hali "Aleksandar Nikolić" (poznatoj i kao hala "Pionir").

Na dvodnevnom džudo turniru očekuje se preko hiljadu mladih takmičara iz svih klubova u Srbiji kao i brojni takmičari i klubovi iz inostranstva.

"Pozivamo sve ljubitelje ovoga sporta da zajedno sa takmičarima ispunimo ovaj hram sporta", poručili su iz redova Omladinskog džudo kluba "Beograd", inače zvaničnog ekipnog šampiona Evrope.