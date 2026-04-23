Džudo spektakl u Beogradu 9. i 10. maja: Spremite se za jubilarni 30. turnir "Vladan Petrović"
Džudo je već godinama unazad u velikoj ekspanziji u Srbiji, a početkom maja nas očekuje i dugo očekivani turnir u kome će svi ljubitelji ovog plemenitog sporta moći da uživaju.
Omladinski džudo klub "Beograd" organizuje 9. i 10. maja Međunarodni memorijalni džudo turnir "Vladan Petrović". Biće to jubilarno 30. izdanje ovog prestižnog džudo turnira i održaće se u hramu sporta, odnosno hali "Aleksandar Nikolić" (poznatoj i kao hala "Pionir").
Na dvodnevnom džudo turniru očekuje se preko hiljadu mladih takmičara iz svih klubova u Srbiji kao i brojni takmičari i klubovi iz inostranstva.
"Pozivamo sve ljubitelje ovoga sporta da zajedno sa takmičarima ispunimo ovaj hram sporta", poručili su iz redova Omladinskog džudo kluba "Beograd", inače zvaničnog ekipnog šampiona Evrope.
Očekuje nas sjajan program i prvog dana (9. maj) gledaćemo nastupe U10, U12 i U16 kod dečaka i devojčica, dok su drugog dana (10. maj) na programu takmičenja kod U14 (starije devojčice i dečaci), zatim U18 (kadetkinje i kadeti) i za kraj poseban program - mlađe seniorke i mlađi seniori (U23). Više informacija na zvaničnom sajtu samog kluba.