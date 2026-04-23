"Vreme je bilo sunčano, ali je duvao jak vetar koji je pravio probleme. Kao tim smo držali čelo trke od početka. Uspeli smo da odbijemo napade, posebno na sedam kilometara do cilja. U poslednjih 100 metara, zahvaljujući kolegama iz tima, izborio sam se za dobru poziciju i na kraju u neizvesnom sprintu ostvario pobedu", izjavio je Arvanitu, a preneo Biciklistički savez Srbije.

Drugo mesto osvojio je srpski reprezentativac Dušan Rajović, koji je zadržao vodeću poziciju u generalnom plasmanu, odnosno majicu lidera.

"Bilo je veoma napeto u poslednjih 30-40 kilometara jer je veliki broj takmičara bio u vrhu trke. Zahvalan sam kolegama iz reprezentacije koji su pomogli da se priključimo čelu i na kraju sačuvamo prvo mesto u generalnom plasmanu", istakao je Rajović.

Treće mesto pripalo je Adamu Bradaču iz ekipe Faktor Rejsing, koji je ujedno odbranio belu majicu za najboljeg mladog vozača.

Plavu majicu za najboljeg brdskog vozača zadržao je Igor Sek iz Vibateka, dok je crvena majica za najboljeg sprintera ostala u vlasništvu Kristofa Holcera iz tima Graz.

Gradonačelnik Zvornik Bojan Ivanović izjavio je da je grad dao maksimum kako bi bio dobar domaćin druge etape trke.

"Veliku zahvalnost dugujemo Vladimiru Kuvalji i njegovom timu koji su omogućili da ovaj značajan sportski događaj ponovo dođe u naš grad. Radujem se budućim trkama u Zvorniku", poručio je Ivanović.

Na Pavlovića most, Ivanović i predsednik gradske opštine Obrenovac Miloš Petović, u prisustvu direktora trke Vladimir Kuvalja, razmenili su zastave Republike Srpske i Srbije.

(Beta)