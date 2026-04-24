Rajović je nakon treće etapne pobede izrazio zadovoljstvo zbog trijumfa i podrške publike.

"Drago mi je što sam obradovao veliki broj ljudi koji se okupio u Šekovićima. Ovo mi je treća pobeda na trci i mnogo mi znači. Zahvalio bih se ekipi, ostaje nam da u subotu sačuvamo majicu lidera", izjavio je Rajović.

Drugo mesto pripalo je grčkom takmičaru Nikiforos Arvanitou iz ekipe Junajted Šiping, dok je treći bio Poljak Patryk Stož iz tima Voster.

U ostalim plasmanima nije bilo promena: belu majicu za najboljeg mladog vozača zadržao je Adam Bradač (Faktor Rejsing), plavu za najboljeg brdskog vozača odbranio je Igor Sec (Vibatek), dok je crvena majica za najboljeg sprintera ostala u vlasništvu Kristofa Holzera iz Graca.

Predstavnici domaćina istakli su značaj organizacije etape u Šekovićima, naglašavajući da ovakvi događaji doprinose promociji lokalne zajednice i okupljaju veliki broj ljudi, uz ocenu da će ovogodišnja etapa ostati u lepom sećanju stanovnika.

(Beta)