Srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale Svetskog kupa u Brazilu u kategoriji do 54 kilograma, pošto je u polufinalu pobedila Marokanku Vidad Bertal.
SARU JEDAN KORAK DELI OD ZLATNE MEDALJE: Srpska bokserka u finalu Svetskog kupa u Brazilu
Ćirković je tako ostvarila i četvrtu pobedu na Svetskom kupu u brazilskom gradu Foz do Iguasu, pošto je prethodno pobedila Argentinku Melani Martines, Brazilku Tatijanu de Žezus i Irkinju Dženifer Lehejn.
Ova 21-godišnja srpska bokserka boriće se za zlato protiv Kineskinje Junman Gan.
(Beta)
