Pobedom u poslednjoj etapi međunarodne biciklističke trke Beograd-Banjaluka, srpski reprezentativac Dušan Rajović je potvrdio dominaciju na ovom nadmetanju.

Srpski as je pobedio obe poluetape prve etape, bio je drugi u drugoj, a pobedio je i treću i četvrtu etapu.

Danas je vožena poslednja četvrta etapa, od Prijedora do Doboja duga 164 kilometara. Rajović je na cilj stigao u vremenu 3:34,03 časova. Drugi je bio Poljak Radosav Fratza, treći, takođe poljski vozač Patrik Stoz…

– Dušan je neverovatan vozač. Dokazao je svetsku klasu i od srca mu.čestitam na još jednom velikom uspehu. Ovo je divan dan za srpski biciklizam – prvi je našem asu čestitao predsexnik BS Srbije Dušan Gojić.

Da podsetimo i prošle godine Rajović je pobedio na ovoj trci

U generalnom plasmanu Rajović je prvi u vremenu 12:20,05 časova. Drugi je bio srpski as u dresu Junajtid šiping tima Veljko Stojnić sa 34 sekunde, a treći Čeh Adam Bradač sa 35 sekundi zaostatka za pobednikom.