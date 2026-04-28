Trener odbojkaša Radničkog iz KragujevcaAleksa Brđović rekao je danas da je Vojvodina veliko iznenađenje i da je u dobroj formi, ali da smatra da je njegova ekipa favorit u predstojećem finalu plej-ofa šampionata Srbije.

"Završili smo regularni deo takmičenja na prvoj poziciji i znači nam ta prednost domaćeg terena. Vojvodina je veliko iznenađenje, sa šeste pozicije su došli do finala, eliminisali favorizovane ekipe i pokazali da su u dobroj formi. Ipak smatram da smo mi favoriti", rekao je Brđović, prenosi klub.

Odbojkaši Radničkog večeras od 19.00 na svom terenu započinju finalnu seriju plej-ofa Superlige Srbije i odbranu titule protiv Vojvodine.

Kapiten Radničkog Ivan Kostić istakao je da ekipa spremno dočekuje finale i da pritisak vidi kao dodatni motiv.

"Treba da igramo našu najbolju igru. To je, u suštini, recept kao i za sve druge utakmice - da budemo fokusirani na ono što radimo i da u bitnim momentima donosimo prave odluke. Nema tu mnogo filozofije", rekao je on.

Kostić je naveo da je Vojvodina u plej-ofu pokazala da igra veoma dobro i da "zna da odgovori kada je najpotrebnije, što su pokazali protiv Crvene zvezde i Spartaka".

"Očekuje nas dobra finalna serija i nadam se da će biti u našu korist", zaključio je kapiten Radničkog.

Druga utakmica finalne serije zakazana je za 1. maj u Novom Sadu, dok je treća na programu 4. maja. Eventualni četvrti i peti duel predviđeni su za 7. i 10. maj.

Beta