Na drugoj trci Srpskog sportskog karting saveza koja je održana poslednjeg vikenda aprila na Autokomerc karting centru u Beogradu, mlađani Nikša Đuričković i pored odlične brzine nije imao sportske sreće da se još jednom ove godine domogne prvog mesta u klasi mini rotaks.

Tokom nezvaničnih treninga, a zatim i na kvalifikacijama Nikša je pokazao da ima brzinu, a u prilog tvrdnji govori i prvo vreme, odnosno osvojena pol pozicija.

Foto: Miodrag Jevtić, Plumrace

U prvoj trci i pored nove šasije i komplet opreme, lanac je „izdao“ Nikšu u pohodu na prvo mesto, drugim rečima morao je da odustane, tačnije da završi trku pre vremena. Kako je i sam kasnije rekao u pitanju je tehnički sport, takve stvari se dešavaju, da to nije razlog za zabrinutost, jer postoji još jedna trka prema Pravilniku, na kojoj će moći da pokaže koliko je brz.

Na osnovu plasmana iz prve formira se startni grid za drugu trku, što je iz poznatih razloga uslovila da Đuričković startuje sa poslednjeg mesta. Valja naglasiti da su takmičari klase mini rotaks vozili u diviziji sa Mini 60 klasom. Tokom 12 krugova koliko je trajala trka Nikša se probijao ka prvom mestu, vodeći računa da to bude čisto i korektno obilaženje konkurencije. Potrebno je dodati da i pored promene konfiguracije, Autokomerc važi za stazu koja je zahtevna za preticanje. Na kraju je drugu trku završio na drugom mestu, a utisak je da mu je nedostajalo manje od jednog kruga da se domogne i prvog mesta.

Posle svega slede novi okršaj, a prvi naredni je za dve nedelje u Subotištu u organizaciji Sportskog auto karting saveza Srbije, na kojem će Nikša Đuričković u mini rotaks klasi jurišati na prvo mesto.