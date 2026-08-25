Đoković/Sabalenka - Paten/Sinijakova 1:1
Tenis
ĐOKOVIĆ/SABALENKA - PATEN/SINIJAKOVA: Novak igra prvi meč na US Openu
Najbolji srpski teniser Novak Đoković ovog igra prvi meč na US openu - i to u konkurenciji parova sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom.
Uživo
16:00
Novak i Arina počinju pohod na Njujork u miks dublu
Novak Đoković ovog utorka igra prvi meč na US openu - i to u konkurenciji parova sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Srbin i Beloruskinja će otvoriti program u Njujorku, što znači da će na teren oko 17.00 časova.
Iako je žrebom odlučeno da Srbin i Beloruskinja ukrste rekete sa Frensisom Tijafoom i Lejlom Fernandez, to se neće desiti, pošto se američko-kanadski par povukao sa turnira.
Tako će Novak i Arina odmeriti snage protiv Britanca Henrija Patena i Čehinje Katerine Sinijakove. Nema sumnje da ih očekuje težak posao.
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