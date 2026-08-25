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17:20

1. set - 1:1 - Britanac i Čehinja uzvraćaju

Izjednačenje!

17:16

1. set - 1:0 - Dobar start

Novak i Arina nisu imali problema na svom servisu.

17:14

Meč je počeo! 

Prvi serviraju Novak i Arina.

16:00

Novak i Arina počinju pohod na Njujork u miks dublu

Novak Đoković ovog utorka igra prvi meč na US openu - i to u konkurenciji parova sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Srbin i Beloruskinja će otvoriti program u Njujorku, što znači da će na teren oko 17.00 časova.

Iako je žrebom odlučeno da Srbin i Beloruskinja ukrste rekete sa Frensisom Tijafoom i Lejlom Fernandez, to se neće desiti, pošto se američko-kanadski par povukao sa turnira.

Tako će Novak i Arina odmeriti snage protiv Britanca Henrija Patena i Čehinje Katerine Sinijakove. Nema sumnje da ih očekuje težak posao.