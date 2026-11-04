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Novak Đoković promenio je svet tenisa i definitivno je jedan od najboljih, ako ne i najbolji, u istoriji ove igre.

I u poznim igračkim godinama Novak je u samom vrhu svetskog tenisa, a trenutno se takmiči na Mastersu u Parizu gde će u sredu (oko 15 časova) igrati protiv Rinkija Hidžikate.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Zaradio je Novak mnogo novca u karijeri, ali početak nije bio blistav i njegov otac Srđan pozajmljivao je kako bi od sina napravio tenisera. U intervjuu za "Politiku" 2021. godine, Srđan Đoković je objasnio zbog čega je Novak vrlo običan kada se radi o stvarima van tenisa.

Na konstataciju da "Novak nosi obične patike, obične farmerke, običnu košulju i vozi običan auto", kao i da je uvek samo okrenut takmičenju i pobedama i "nikada ne pominje novac", Srđan Đoković je rekao sledeće:

- Njegov život nije složen. Njegov odnos prema materijalnim stvarima ne postoji, ali prema duhovnim vrednostima, ljudima, porodici i narodu sveobuhvatan je i fantastičan - istakao je on, pa dodao:

- Ne smem ni da kažem koje je sve sponzorske ugovore odbio, s kojom količinom novca jer misli da nije primereno sportistima da reklamiraju sve i svašta. Toga će se Novak uvek pridržavati.

1/10 Vidi galeriju Srđan Đoković Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

Zvanični podaci kažu da je Novak Đoković tokom karijere zaradio više od 190 miliona dolara samo od nagrada na turnirima, ne računajući sponzorske ugovore, ali retko kada govori na temu finansija. Ipak, pre nekoliko godina jedan australijski novinar pokušao je da ga isprovocira pitanjima na Završnom mastersu u Torinu. Razgovor je tekao ovako:

Novinar: "ATP je objavio da zarađuješ više novca nego bilo ko... Ako i ovde osvojiš turnir, dobićeš oko 4,7 miliona dolara. Da li razmišljaš uopšte o dolarima za vreme turnira?"

Đoković: "Ne, samo o evrima, razmišljam i o dinarima. Ibrahimović je neki dan pričao kada je igrao za Los Anđeles Galaksi i novinar ga je pitao da li bi odbio 100 miliona da pređe u drugi klub. Rekao je da, na šta je novinar rekao 'Zar to nije mnogo novca?'. Ibrahimović je poručio da novac nije važan, ali mnogo novca je važno. A sto miliona nije dovoljno... Nije da ja razmišljam tako, ali vidite. Sve je javno i ljudi mogu da vide koliko zarađujemo, a mediji ne pišu o porezu i sličnim stvarima poput naših troškova, ali i to je u redu. Ne mogu da sedim ovde i pričam o novcu kao problemu u mom životu. Imao sam mnogo sreće u životu, a to je posledica mog dobrog igranja tenisa. Svaki evro koji sam zaradio je došao posle mnogo znoja i krvi. Ne uzimam ništa zdravo za gotovo, znam kako je kada si bez dinara sa pet članova porodice dok traje rat, sankcije... Nemojte da zaboravite gde sam ja odrastao i to mi pomaže u životu da sve više cenim".

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković u Parizu Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Porodica Đoković uzimala je i novac od zelenaša, što je u više navrata isticao i Novakov otac Srđan.

Novak je otkrio i kako je to izgledalo iz njegovog ugla.

- Jednom je stavio deset maraka na sto i rekao 'ovo je sve što imamo'. Tada se u meni probudio očinski instinkt, da sa 12 godina moram da budem odrasla osoba. Shvatio sam tu poruku, ali je uprkos svemu bio spreman da me podrži. 'Stvorićemo pare, kako god, stvorićemo, samo moraš da mi kažeš da li si spreman za ovo. Da li si u potpunosti željan da se posvetiš ovome?' U tom trenutku je to za desetogodišnjaka velika stvar. Ja bih da se igram, volim skijanje, fudbal i tenis. Izbor je bio dobar, sudbinski, ali u tom trenutku... Rekao mi je 'Sine, razmisli, prespavaj, ako osetiš ujutru u srcu da je tenis taj, idemo svi zajedno' - otkrio je Novak u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

Tenis može da slavi Đokovićevu odluku da pokuša da postane teniser jer je u potpunosti promenio ovaj sport!

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