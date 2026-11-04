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Novak Đoković je u prvom kolu mastersa u Parizu pobedio Vašeroa nakon preokreta u tri seta. Srpski teniser je izgubio prvi set u taj-brejku, a onda je

Kada je shvatio da Đoković igra sve bolje i da u potpunosti preuzima kontrolu, stigao ga je nalet frustracije koji je dodatno uticao na nastavak meča.

"U tom trenutku želeo sam sve da porušim. Bio sam frustriran, ali to je tenis - svaka mu čast! Nije napravio nijednu grešku, doveo me je do krajnjih granica, do tačke pucanja, i mentalno više nisam imao snage. Fizički jesam, ali izdala me je glava. Osećao sam da on igra sve bolje i da teži tome da pravi sve manje grešaka", rekao je Vašero posle meča i dodao:

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković u meču protiv Valentina Vešeroa na Mastersu u Parizu Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

"Igrati protiv Novaka je nešto sasvim drugo. Možda u publici nije bilo mnogo ljudi koji su navijali za mene, ali su se zagrejali, a on je igrao na tu kartu. Igraš protiv planine, a ne samo protiv tenisera. Dobar deo meča uspevao sam da se fokusiram na sebe, ali nakon osvojenog seta i brejka, pa potom ribrejka, kada on prestane da greši, počinješ više da gledaš u njega. I upravo tada postaje još teže. Zato što je on najtrofejniji igrač u istoriji tenisa".

Novak se ubrzao

Bio je ovo drugi međusobni susret Đokovića i Vašeroa, a u jedinom prethodnom (2025. godine) je državljanin Monaka pobedio.

"Kada sada gledam njegove mečeve, Novak igra brže nego na svom vrhuncu, jer mu postaje komplikovano ako meč potraje tri sata. I dalje ima one momente u kojima ne prestaje da šalje lopticu u teren, iznova i iznova. Ponekad to nije zapanjujući udarac, a ponekad je kvalitet poslate loptice veličanstven. I uz sve to, i dalje uspeva da pobedi bilo koga na svakom turniru; osvojio je ATP 500 pre mesec dana u 39. godini, a sada i dalje ima šanse na mastersu".

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