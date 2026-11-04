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Rafael Nadal ponovo je privukao pažnju teniske javnosti, a ovog puta tema nije bila njegova karijera, rekordi ili najveći mečevi, već odnos sa dvojicom najvećih rivala - Rodžerom Federerom i Novakom Đokovićem.

Španac je u razgovoru za agenciju "AP" otkrio da je sa legendarnim Švajcarcem ostao u veoma bliskom kontaktu i da se njih dvojica čuju gotovo svake nedelje. Međutim, kada je na red došao Novak, Nadal je izgovorio rečenicu koja je odmah privukla pažnju.

Nekadašnji veliki rivali očigledno su nastavili prijateljstvo i nakon završetka karijera, a Nadal ne krije da sa Federerom razgovara i o mogućim zajedničkim projektima.

"Otvoren sam za zajedničke projekte, već sam vodio duge razgovore sa Rodžerom. Videćemo šta donosi budućnost. U kontaktu smo gotovo svake nedelje. Čujemo se veoma često i ako u nekom trenutku pronađemo pravi razlog i mesto da uradimo nešto zajedno, svi ćete saznati", otkrio je Nadal.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Rafael Nadal Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Nadal se našalio na račun Alkaraza i Sinera

Novinara je zanimalo i da li dvojica penzionisanih velikana razgovaraju o aktuelnim dešavanjima u tenisu, pre svega o dominaciji Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, koji su obeležili novu eru ovog sporta.

Nadal nije propustio priliku da se našali na račun mlađih naslednika.

"Pa da, mislimo da smo mi bili mnogo, mnogo bolji", rekao je Rafa uz osmeh.

Ipak, brzo je objasnio da njihove teme nisu samo tenis i poređenja generacija.

"Ne, razgovaramo o sasvim običnim stvarima. Pričamo o golfu, o sportu uopšte, razmenjujemo mišljenja... Sasvim normalan, prijateljski odnos", dodao je Španac.

A onda je spomenuo Đokovića

Ipak, najzanimljiviji deo razgovora usledio je kada je Nadal upitan da li postoji zajednička grupna prepiska članova čuvene "velike trojke".

Odgovor Španca bio je kratak i direktan.

"Nemamo zajedničku grupu uopšte. Novak se još uvek takmiči", objasnio je Nadal.

Upravo u toj rečenici krije se razlog zbog kojeg je odnos sa Federerom trenutno drugačiji. Dok su Nadal i Švajcarac završili profesionalne karijere i sada uživaju u životu van ATP tura, Đoković i dalje igra, osvaja trofeje i bori se protiv najboljih tenisera sveta.

To, međutim, ne znači da između njih postoji bilo kakav sukob. Nadal je i ranije isticao veliko poštovanje prema srpskom asu, sa kojim je tokom godina vodio neke od najvažnijih i najuzbudljivijih bitaka u istoriji tenisa.

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