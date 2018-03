(VIDEO) NIKO ME NE TERA BIČEM DA IGRAM TENIS: Evo šta je Novak izjavio posle eliminacije u Majamiju

Đoković je poražen već u drugom kolu turnira u Majamiju od Benoa Pera rezultatom 2:0.

Deluje pre svega da je u pitanju loša fizička sprema naviše uticala na ovaj loš rezultat.

"Pokušavam, ali ne ide", rekao je Đoković.



"Ostao sam bez energije jer nisam mogao da provedem dovoljno sati na terenu u poslednje vreme. Mislio sam da sam spreman za Indijan Vels i Majami, ali očigledno je da nisam".



On je istakao da je mnogo toga u igri morao da promeni zbog povrede lakta.



"Morao sam da pravim kompromis sa u mnogim aspektima igre".

Verovao je Novak da može biti pravi već u Majamiju, to je priznao i posle fijaska.

- Ne bih došao na teren da ne verujem u pobedu. Ne bih bio ovde da se ne trudim. Niko me ne tera bičem da igram, volim ovaj sport, imam mnogo ljudi koji me podržavaju, naročito ovde. Hvala im, nažalost, nisam na nivou na kom žele da me vide, ali to je život.



Očekivano pitanje je usledilo – šta je plan za dalje?



"Masters u Monte Karlu je u planu, ali ćemo videte posle ovoga", zaključio je Novak.

Kurir sport

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir