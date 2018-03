LEGENDARNI BRITANAC VERUJE U SRBINA: Ne otpisujte Novaka! Videćete pravog Đokovića već na Rolan Garosu!

Nekada četvrti teniser sveta izjavio je da ne bi bio iznenađen da Novak već na Otvorenom prvenstvu Francuske zaigra u na svom prepoznatljivom nivou.

Rusedski nije zabrinut za Novaka. Smatra da je nepohodno vreme da njegov lakat bude dobar posle operacije.

"Ne bih bio iznenađen da vidim Đokovića u njegovom najboljem izdanju pre Rolan Garosa ili Vimbldona. Ne možete tek tako da izgubite tako sjajnog igrača. To jeste psihološka stvar, ali i fizička, jer smo videli da nema snage iako nikada ranije on nije pokazivao da je umoran. Jednostavno kada ste dugo odsutni, potrebno je vreme da se vratite u pravi ritam, nekom kraće, nekom duže: Nismo mi svi Rodžer Federer", rekao je Rusedski.

Rusedski je istakao da Đokoviću sada nisu primarni rezultati, već mečevi.

"Potrebno mu je da igra. Koliko poznajem Novaka, on će u dogovoru sa Radekom Štepanekom i Andreom Agasijem verovatno igrati svake nedelje. Jer ne radi se tu o tome da on bude u potpunosti spreman za Rolan Garos, to nije ono što traži. Radi se o tome da povrati samopouzdanje na terenu, da ponovo pobeđuje i mislim da treba da forsira sve dok lakat može da izdrži. Ako je procena da je to period do Rolan Garosa, onda tako i treba da radi, jer će mu to pomoći da povrati njegov ritam, samopouzdanje i osećaj na terenu. Jednostavno, možete mnogo da trenirate i da budete jako dobri, ali kada igrate mečeve to je nešto sasvim drugo", rekao je Rusedski.

