(VIDEO) FEDEREROV ŽIVOT OBELEŽILA JE TRAGEDIJA O KOJOJ SE ĆUTI: Uplakani Rodžer je trčao ulicama zbog čoveka koji je od njega napravio šampiona!

Ako ste ljubitelj tenisa informacija iz prve rečenice vam je poznata. A znači li vam nešto ime Pitera Kartera? Čoveka koji je od Federera napravio šampiona kakvog ne samo tenis, nego možda i sport niti je imao, niti će u skorije vreme imati. Ovo je priča o njemu.



Uz Severina Lutija, Rodžerovog trenera i prijatelja više od 20 godina, Karter je bio prva veza sa tenisom. Upoznao ga je sa devet godina, i vodio ga kroz svet ovog sporta tokom tinejdžerskih godina. Karter je bio teniser, rođen na jugu Australije, a trenirao ga je Piter Smit, kasniji trener Lejtona Hjuita. Karter nije ostvario velike rezultate, a karijeru je završio zbog povreda.



Posvetio se trenerskom pozivu, i postao selektor Dejvis kup reprezentacije Švajcarske nakon što je nekoliko godina radio sa Federerom. Sam Rodžer je govorio da mu je australijski karakter utisnut u DNK. U izjavi pre tri godine,opisao je Kartera kao čoveka koji je formirao njegovu radnu etiku.

- Mislim da sam dosta profitirao kao mlad teniser, i Piter Karter je bio jako važan u formiranju mog karaktera - poručio je Federer, koji je i sam uticao da Australijanac postane selektor švajcarskog Dejvis kup tima.

Kao dete, Federer je imao kratak fitilj i bio je vrlo nesiguran u vlastite sposobnosti. Tada je nastupio Karter, koji ga je oblikovao uz pomoć roditelja Roberta i Linet. I sve je bilo savršeno, do tragedije i kojoj je Australijanac stradao.

Karterova žena Silvija, inače Švajcarkinja, dugo se borila sa kancerom. I uspela je da pobedi opaku bolest, pa je sa mužem želela da proslavi romantičnim putovanjem. Federer im je preporučio državu odakle je njegova majka - Južnu Afriku. Te 2002. godine, nedelju dana pre Federerovog 21. rođendana (8. avgust), a Karterovog 37. (9. avgust), Piter je sa suprugom Silvijom krenuo na safari po Nacionalnom parku u Johanesburgu. Vozač je morao da skrene kako bi izbegao sudar sa kombijem, pa su skrenuli sa puta. Piter i vozač poginuli su na licu mesta, pošto je njihov "lend rover" proleteo kroz ogradu mosta i pao u reku.



U tom momentu je Federer igrao turnir u Kanadi. Prema medijskim navodima, teniser je trčao po ulicama Toronta "vrišteći i plačući", i bio je potpuno neutešan. Na prvom meču Dejvis kupa nakon toga, nosio je majicu sa uvezanim Karterovim imenom na leđima.

🍊 Објава коју дели Roger Federer (@rogerfederer) дана 2. Апр 2017. у 12:56 PDT



Od tragičnog događaja, roditelji Australijanca dobijaju pozivnice da prisustvuju Australijan openu. Iz lože su ove godine gledali kako Federer osvaja rekordnu titlu. Njihov sin, toliko važan za karijeru nesalomivog Švajcarca, nije dočekao prvi gren slem trofej...



- Piter Karter imao je najveći uticaj na moju tehniku. Godinama sam to usavršavao, ali on je postavio temelje i zato sam toliko srećan što su njegovi roditelji gledali kako ovde osvajam titulu. To mi mnogo znači - poručio je Federer u Melburnu.

Kurir sport

Foto: Reuters

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT: Bruka sa Stolicom, Bruka sa Mažićem i budalaština sa podelom bodova

Kurir

Autor: Kurir