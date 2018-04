(UŽIVO, VIDEO) BORBA ZA 3. KOLO MONTE KARLA: Đoković - Ćorić 12.30

Evo kako se Đoković priprema za meč sa Ćorićem:

Duel Srbina i Hrvata igra se na glavnom terenu, kao drugi po rasporedu.

Đoković i 21-godišnji Ćorić (39. na svetu) su se do sada samo jednom sastali. Bilo je to 2016. na mastersu u Madridu, takođe na šljaci, i slavio je naš as sa 6:2, 6:4.

Ćorić je važio za tenisera koji predvodi novi talas, najbolji plasman bilo je 28. mesto na ATP listi, a osvojio je jednu titulu - u Marakešu prošle godine.

Što se tiče Noleta, u boksu mu je ponovo Marjan Vajda, što ga posebno raduje kako je sam priznao, a poznato je da je sa Slovakom bio na vrhuncu karijere i beležio istorijske uspehe.

Da podsetimo, Đoković je do drugog kola Monte Karla stigao ekspresnom pobedom nad srpskim teniserom Dušanom Lajovićem.

