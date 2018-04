(VIDEO) NOLE PUCA OD SAMOPOUZDANJA: Ovom izjavom oduševio je navijače! Evo šta je Đoković rekao posle pobede nad Ćorićem

"Ne bih bio ovde da ne verujem da mogu da se vratim na prvo mesto", izjavio je Novak posle pobede nad Hrvatom.

"Osećam da i dalje imam energije i volje", dodao je Novak.

Zadovoljan je iako je svestan da je protiv Ćorića imao dosta oscilacija u igri.

"Bio je to pravi test i veoma sam zadovoljan. Borna je pun samopouzdanja i to sam se i uverio. Bila je velika borba, ali sam mogao i ranije da pobedim. Nedostaju mi mečevi, to je sigurno".

Sledi duel sa Dominikom Timom, a onda i potencijalni četvrtfinalni okršaj sa Rafaelom Nadalom.

"Nije najbolji žreb, ali nije prvi put da je tako. Radujem se sledećem meču. Tim je vrhunski igrač na šljaci, vratio se juče posle spasene meč lopte. Ima kompletnu igru za ovu podlogu i moraću da budem fokusiran na njega, a ne na meč sa Rafom", zaključio je Đoković.

