(VIDEO) RAFA OSTAVIO ĐOKOVIĆA IZA SEBE: Nadal razbio Nišikorija za 11. titulu u Monte Karlu

Nadal je do rekordne 31. masters titule došao posle sat i 32 minuta. On je četiri puta oduzeo servis Nišikoriju, koji je napravio jedan brejk. To je bila 10. pobeda Nadala nad Nišikorijem u 12 mečeva.

Španac je tako u svom 12. finalu u Monte Karlu osvojio rekordni 11. trofej.

Nadal će u ponedeljak početi 171. nedelju na prvom mestu ATP liste.

Rafa se sada osamio na vrhu liste osvajača masters trofeja, ostavivši Novaka Đokovića na drugom mestu. Srbin ih ima 30.

Nišikori je prvi put igrao u finalu turnira u Monte Karlu i prvi je japanski teniser koji se na tom turniru, osnovanom 1897. godine, borio za titulu.

On do sada nije osvojio nijednu titulu na turnirima iz masters serije.

(Beta, Foto: Reuters)

