ISPOVEST KOJA JE UZDRMALA SRBIJU: Jelena Đoković prvi put otvoreno priča o odnosu sa Novakom i njegovim zdravstvenim problemima!

Jelena je potpuno otvoreno pričala o krizama svog muža kao i da li je ona direktno odgovorna za njegove zdravstvene probleme i pad na ATP listi.

''Primarno, mi smo ljudi i grešimo. Ja kao žena koja će da bude na meti nekih ljudi, definitivno mi nije privlačna ta uloga. Meni prija što sam bitan faktor u Novakovom životu, ali moja uloga u Novakovoj karijeri je da mu budem ljubav i podrška, a ne da budem krivac za Novakove poraze, kako neki kažu. Mislim da to nema nikakve veze. Nisam ništa uradila da dođe do ovoga, meni ostaje da budem dosledna svojim verovanjima. Ono što drugi vide je njihova percepcija izvedena iz iskustva koji imaju. Moja iskustva su pozitivna, ''istakla je Jelena Đoković.

Ona je ispričala kako zbog obaveza nije uvek u mogućnosti da isprati Novakove mečeve direktno na terenu.

''Ima svega pomalo... Prvo sklanjam se od sunca. Nisam uvek ispred kamere i nije potrebno da budem u boksu. Moja uloga u Novakovom životu je kompleksna. Da, tu sam, nekad ostanem kod kuće, ali sam uvek uz njega dok ne ode na posao. Nemam potrebu da se dokazujem. Ja sam majka i supruga, vodim Fondaciju i neke naše privatne projekte. Nije nam lako da postignemo sve što planiramo.''

Ona nije želela da se bavi predviđanjem dokle Novak može u Madridu, ali je prokomentarisala njegove dugoročne planove.

''Nisam stručnjak u tenisu i ne volim da prognoziram, ali imam osećaj da je on na sjajnom putu. Ponosna sam na njegovu snagu, odlučnost, osećaj i ljubav, ne prija mi kad neko kaže da Novak ne trenira dovoljno. Ljudi koji nisu prisutni u njegovom životu komentarišu nešto što ne znaju.''

Najbolji teniser Srbije je često na udaru zbog načina ishrane i života, a to poprilično smeta njegovoj lepšoj polovini.

''Novak je bio jako hrabar kada je probao neke nove načine i uspešno je prevazilazio prepreke, a da javnost nije ni primećivala. Sada je u njegov život ušao i faktor porodice. Najvažnije je da on svakim svojim gestom promoviše prave vrednosti i daje dobar primer. Javnost pokušava da u svakom gestu pokaže nešto kontroverzno, a to je potreba medija. Pre dva meseca sam izbrisala sve aplikacije, jer sam se iznervirala zbog nekih pisanja o njemu. Bilo mi je teško jer je to sve neistina ,''zaključila je Jelena Đoković.

