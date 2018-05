OVO NIKO NIJE OČEKIVAO OD NADALA: Španac izjavom o Novaku podigao Srbiju na noge!

Novak je na veliko razočaranje navijača širom sveta ponovo doživeo neuspeh. Poražen je već u drugom kolu Mastersa u Madridu od Britanca Kajla Edmunda rezultatom 2:1 u setovima i očekuje ga veliki pad na ATP listi.

Za razliku od mnogih navijača u Srbiji, koji polako gube nadu da se Novak može vratiti u vrh svetskog tenisa, španski teniser Rafael Nadal je ubeđen da će Đoković ponovo biti onaj stari.

Španac je sjajnom izjavom o Novaku oduševio navijače srpskog tenisera.

"Ne mogu da dam realnu ocenu meča između Đokovića i Edmunda, spremao sam se za svoj meč pa nisam pratio... To vam je tenis... Težak je, nema u našem sportu ničeg lakog... Stvarno verujem da Novak zna, baš kao što i ja znam, koliko je teško ostati u igri sve vreme. Ljudi ono što je Novak uradio u ovom sportu je zaista neverovatno. On će nastaviti da pravi veličanstvene stvari. Uopšte ne sumnjam u to", poručio je Nadal.

Kurir sport, foto: Reuter

Kurir

Autor: Kurir