NADAL ZARATIO SA SVETSKIM MEDIJIMA ZBOG ĐOKOVIĆA Španac BRUTALNO odgovorio svima koji napadaju Srbina: Do pre dva meseca govorili ste da je Nole katastrofa!

Većina svetski medija je minulih meseci, dok je Novak bio na pauzi zbog povreda lakta, potom operacije, pa tokom povratka na stari nivo i loših rezultata, ga je otpisivala, prognizirala da se nikada neće vratiti na vrhunski nivo. On je ih demantovao osvajanjem četvrtog Vimbldona u karijeri.



- Rodžer je osvojio Australijan open, Novak Vimbldon, a ja Rolan Garos. Sva trojica igramo na veoma visokom nivou, iako ste vi pre samo dva meseca govorili kako je Nole katastrofalan. Ja naravno nisam mislio tako, a sve ovo govori koliko je sport u stvari nepredvidiv - kazao je Nadal španskim medijima.



Novak ima 31, Rafa 32, a Rodžer 36. godina, a iako su u četvrtoj deceniji života nastavljaju da dominiraju svetskim tenisom.



- To je nesvakidašnja koencidencija, koja mislim da nije zabeleža u istoriji. Nalazimo se u vrhu duži niz godina, a to može da se objasni na dva načina – ili smo mi toliko posebni, ili ovi koji su iza nas to nisu. Lično ne znam šta je po sredi od ta dva, to je na vama da kažete. Ali, svestan sam da će se i to promeniti jednog dana, dali zbog drugih ili jer će nas stići godine - zaključio je Nadal.



