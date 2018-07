MATS VILANDER REKAO DA RODŽER FEDERER NEMA M..A: Ubrzo se pokajao! Evo šta je poručio!

Šveđanin je pre nekoliko nedelja rekao da Rodžer nema m..a.

"Izvinio sam mu se zbog mog komentara. Danas šampioni nedostaju u mnogim sportovima, oni koji imaju srce i m..a. Mnogi pobeđuju. Onda sam rekao da Federer može da ima srce i m..a, ali su mu se uvek smanjivali na minimum protiv Rafaela Nadala. Tada je uvek redovno gubio na travi od njega, a da nikad ništa nije pokušavao. Rodžer Federer nije savršen, iako je Švajcarac, a oni prave savršene stvari poput satova. Rodžer nije savršen. On to zna, mi to znamo", rekao je Vilander.

Vilander je pokušao da objasni svoju kritiku rečima da je za njega Federer najveći u istoriji tenisa.

"Imam više poštovanja prema Federeru od bilo kog drugog igrača u istoriji. Zato sam i kritičniji prema njemu jer želim više i očekujem više. Ono što stvarno želim jeste da vidim da Federer može da pobedi Nadala u Parizu u meču sa pet setova. Da li je to moguće? Nemam pojma. Ali bi to definitivno bio najveći teniski meč ikada."

