ONA JE ŠAMPION: Poznati srpski glumac izbačen s tribina zbog Olge Danilović! Evo i zašto (FOTO)

Pre 4 godine, na koktelu posle premijere jednog domaćeg filma - prišao mi je moj heroj iz detinjstva PSD i rekao mi 'Zdravo ja sam Saša Danilović, i moja ćerka hoće da se slika sa tobom.' Stidljivo kraj mene staje ta nasmejana devojčica, smeje se neprekidno i ne progovara. Samo kulturno reče - hvala. Inače, kod slikanja ti stidljivi su mi možda i najsimpatičniji, pogotovo kad vidim da ih trema popušta u roku od 5 sekundi. Videli smo se još desetak puta od tada. Totalno drugačija Olga. Otresita, duhovita i uvek nasmejana.. Kao da se znamo ceo život. Juče je ta devojčica koja je sada jedna mlada osoba, igrala svoje prvo WTA finale a ja sam bio sa druge strane ekrana. Na trenutak, podsetila me je na naš prvi susret. Uplašila se. Ali samo na trenutak. Onda je verovatno shvatila da je to dosta glupo, i da ona može bolje od toga. I pobedila je. Postala je prvi milenijalac, osvajač WTA titule. I mnogima će postati heroj detinjstva.. I zakucaće i ona preko nekog Sabonisa, vrlo brzo. Bravo malena, svaka ti čast! ♥ 💪🏼 🎾 🏆 PS. - Fotku sam maznuo sa njenog profila, moram da je zamolim da slikamo sledeći put kad se vidimo. Plašim se da ću sada ja imati tremu. 😊 PPS. Usput, zbog nje su me kulturno zamolili da napustim teren gde je igrala na juniorskom Australian Openu, pošto sam balkanski i dosta grobarski negodovao na neku odluku.. Rekoše mi tad ljudi iz organizacije - 'SIR, THIS IS A GIRLS' SINGLES MATCH. PLEASE KEEP CALM.' Kako bre da budem miran rođaci, vi ne shvatate da gledate šampiona.. . . . . . #tennis #tennischampion #champion #wta #wtachampion #olgadanilovic #instadaily #picoftheday #photooftheday #actorslife #actor #moviepremiere #BokiPeric #Beograd #Srbija

