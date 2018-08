E, KAD SMO I OVO DOŽIVELI: Nadal odbrusio novinarima zbog pitanja o Đokoviću! Novak je osvojio Vimbldon, treba li vam još nešto?

Đoković je prošlog meseca osvojio Vimbldon, u polufinalu eliminisao upravo Nadala, a Španac je na pitanje novinara da li veruje da Novak može da bude kao pre povrede, kratko odgovorio:

"Osvojio je Vimbldon pre nekoliko nedelja – da li očekujete nešto više? To je to", rekao je Nadal pred Masters u Torontu.

I sam Nadal je tokom karijere pravio nekoliko pauza pa je uvek uspeo da se vrati u sam vrh ATP liste.



"Bio sam u toj situaciji nekoliko puta tokom svoje karijere, ne samo jednom. Znam kako sve funkcioniše. Jedino što vam je potrebno jeste zdravlje, a ako ste motivisani da se vratite, nećete zaboraviti kako se igra tenis".



On je istakao da su ljudi sumnjali u Novaka i njega, ali da ga to nikada nije previše zanimalo.



"Sumnja drugih ljudi? Ne, meni nije potrebna spoljašnja motivacija da budem na terenu svakoga da sa istom dozom strasti. To je moj lični motiv. Čak i ja sam imao sumnje, to je deo sporta i života. Sumnja je dobra po mom mišljenju, ako je nemate, onda ste arogantni jer u realnom svetu nije sve tako savršeno", zaključio je Nadal.

"Rodžers kup" počinje 6. avgusta, a Novak u prvom kolu igra protiv Hjeona Čunga iz Južne Koreje.

Foto: AP

