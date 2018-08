ĐOKOVIĆ IMA DODATNI ADUT U SINSINATIJU: Sa Vajdom do jedinog Mastersa koji mi nedostaje

"Lepo je ponovo biti ovde jer nisam igrao ovaj turnir poslednje dve godine. Ovo je jedini Masters turnir koji nisam osvojio u karijeri, a igrao sam pet puta finale. Uvek imam fenomenalnu podršku naših ljudi koji žive ovde i u blizini i hvala svima koji su došli da me podrže. Što se meča tiče, početak je bio solidan, s obzirom da nisam još na željenom, vrhunskom nivou tenisa, koji ću se potruditi da dostignem ove nedelje", rekao je Đoković dopisniku RTS-a.

Uvek je pitanje u Sinsinatiju isto - može li se konačno do trofeja?

"US open je definitivno najviši cilj u ovom delu godine, kao poslednji gren slem, koji su ipak najvažniji. To međutim ne umanjuje važnost ovog turnira, koji kao što znate nikada nisam osvojio. Bilo bi jako lepo kada bi to mogao da kompletiram ove godine".

Marijan Vajda se priključio Novaku pred ovaj turnir, nakon što ga nije bilo u Torontu i to je važan momenat.

"Marijan je više od trenera za mene, on je deo familije. Proživeo je sa mnom poslednjih 12-13 godina u vrhunskom tenisu. Sa druge strane, bio je tu i kada sam se ženio i kada sam postao otac i prvi i drugi put, tako da je on čovek na koga uvek mogu da se oslonim, sa kojim sam delio i odlične i teške trenutke u životu i jako mi je drago što je tu", zaključio je Đoković.

Naredni rival Đokoviću u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju biće Francuz Adrijan Manarino.

