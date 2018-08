SERENA VILIJAMS PREŽIVLJAVA VELIKU PORODIČNU DRAMU: Ubica moje polusestre je pušten na slobodu! Nisam spremna da mu oprostim!

Robert Maksfild, ubica njene polusestre Jetunde Prajs (31), pušten je na slobodu zbog dobrog vladanja u zatvoru.

Serena je tu vest saznala samo deset minuta pre meča protiv Džoane Konte na turniru u San Hozeu na kome je doživela najteži poraz u karijeri - 6:1, 6:0.

Jetunde je ubijena 2003. godine u Los Anđelesu iz kalašnjikova dok se nalazila u vozilu sa svojim suprugom. Iza sebe je ostavila troje dece koji su u tom trenutku imali 11, 9 i 5 godina.

Nju je ubio Robert Edvard Maksfild, koji je zbog toga osuđen na 15 godina zatvora.

Međutim, zbog dobrog vladanja pušten je ranije iz zatvora.

"Nisam to mogla da izbacim iz glave. Šta god da se dogodi, moja sestra se neće vratiti zbog dobrog ponašanja. To nije pošteno, ona više nikad neće imati priliku da me zagrli. Nisam spremna da mu oprostim iako radim na tome da opraštam ljudima", rekla je Serena.

