OD OVOLIKO NULA IMA DA VAM SE ZAVRTI U GLAVI: Evo koliko zarađuju najbolji teniseri sveta! Nole uskoro RUŠI Federera (VIDEO)

Za ovo jedinstveno ostvarenje - osvajanju svih turnira na svetu - Noletu je ukupno trebalo 15 godina, pošto je profesionalac postao 2003. Za to vreme od udaranja loptice stigao je i do drugog mesta večne liste po zaradama od turnira.

Najuspešniji srpski teniser inkasirao je tačno 115.310.890 dolara, a bolji od njega je samo Rodžer Federer, koga je Đoković deklasirao u finalu mastersa u Sinsinatiju. Švajcarac je zaradio 117.507.812 evra, ali mu je za to trebalo čak pet godina više nego Srbinu, pošto je tenis profesionalno počeo da igra davne 1998.

Zaradom od 100 miliona može još da se pohvali samo Rafael Nadal. Na račun trenutnog "broja jedan" do sada se od turnira slilo 102.326.975 dolara. Međutim, i on je za "stotku" morao da potroši više vremena od Novaka Đokovića. Naš igrač je prvi probio magičnu brojku i to pre dve godine, a da nije bilo famozne povrede lakta i pauze od skoro dve godine, Nole bi bio neprikosnoveni lider i u tom segmentu. Naravno, najpopularniji teniseri uzimaju ogroman deo kolača od sponzora, ali to je neka druga priča

Oni su najviše zaradili od tenisa

1. Rodžer Federer (Švajcarska) 117.507.812 $

2. Novak Đoković (Srbija) 115.310.890 $

3. Rafael Nadal (Španija) 102.326.975 $

4. Endi Mari (V. Britanija) 60.931.985 $

5. Stan Vavrinka (Švajcarska) 31.378.297 $



Ovo je Novak morao da uradi da bi stigao do Zlatnog mastersa

512.000 puta da udari lopticu

2.180 sati da provede na terenu

9.890 puta da promeni stranu terena

1.978 puta da promeni reket tokom mečeva

1.820 kilometara da pretrči na terenu

