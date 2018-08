SRBIN UTERUJE STRAH! Konačno priznao: Federer se boji Đokovića!

Da je Novak na odličnom putu ka svom 14. Grend slemu u prilog govori podatak da je sveže inspirisan trijumfima na Vimbldonu i Sinsinatiju. A činjenica da srpski as može još bolje plaši jednog od najboljih tenisera svih vremena i Noletovog velikog rivala Rodžera Federera.



- Mislim da u njemu ima još toga što može da pokaže. Igra dobro, ali verujem da može još bolje - rekao je Federer, a onda se osvrnuo i na težak put ka povratku u vrhunsku formu koju je Novak imao nakon povrede i operacije lakta.

- Zavisi od vrste povrede koju imate i puta ka povratku. Ako imate povredu koja vas konstantno boli i koja kod vas dok igrate izaziva strah da će zaboleti pri svakom pokretu, onda vam to pravi velike problemei više nikada nećete biti onaj isti igrač. Sa Novakom to očigledno nije bio slučaj. Bilo je u pitanju nešto više od ruke. Videli smo da kada se vratio, on nije bio spreman za to u potpunosti. Servis mu nije radio, nije pogađao u metu. Nisam više siguran da li je to bilo do psihe ili mu ruka zaista nije dozvoljavala da bude onaj stari - rekao je Federer.

Titulu na US openu brani u muškoj konkurenciji Rafael Nadal, a kod žena Amerikanka Sloun Stivens.

Projektovani žreb za Novaka

Prvo kolo: M. Fučovič

Drugo kolo: V. Troicki ili T. Sandgren

Treće kolo: R. Gaske

1/8 finala: P. Karenjo Busta

1/4 finala: R. Federer

Polufinale: M. Čilić

Finale: R. Nadal

Nagradni fond US Open

Plasman Singl Dubl

Titula 3.800.000 700.000

Finale 1.850.000 350.000

Polufinale 925.000 166.000

Četvrtfinale 475.000 85.000

Osminafinala 266.000 46.000

3.kolo 156.000 27.000

2.kolo 93.000 16.500

1.kolo 54.000

