AMERIKANKA ŠOKIRALA CEO SVET: Serena Vilijams otkrila zašto ne slavi rođendane!

To je bilo i jedno od pitanja na konferenciji za medije

"Olimpija ne slavi rođendane. Mi smo Jehovini svedoci, tako da ne radimo to", rekla je Vilijamsova.

Ona je prošle godine za Vog ispričala da je član Jehovinih svedoka.

"To je važno za mene, ali nisam nikada praktikovala običaje", rekla je Serena.

Jehovini svedoci su hrišćanska verska zajednica sa preko 8,3 miliona članova širom sveta. U većini zemalja imaju status pravnog lica. U svetu su poznati po tome što sva svoja verovanja temelje isključivo na Svetom pismu odnosno Bibliji i po svojoj propovedničkoj delatnosti

Jehovini svedoci ne slave rođendane

Jehovini svedoci ne slave rođendane iz više razloga. Prvi razlog je što rođendanske proslave imaju pagansko poreklo. Prema delu "Funk&Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend" ove proslave potiču od verovanja da na dan nečijeg rođenja „zli duhovi i zle sile mogu da naude slavljeniku“ i da „dolazak prijatelja i njihove lepe želje mogu zaštititi tu osobu“. Prema studiji "The Lore of Birthdays" navodi se da je datum rođenja u drevna vremena „bio važan za pravljenje horoskopa“ koji se temeljio na „astrologiji prožetoj misticizmom“. U knjizi se dalje navodi da „rođendanske sveće, prema narodnom verovanju, imaju posebnu magijsku moć u ispunjavanju želja“. Sujeverje, bavljenje magijom i spiritizam se osuđuju u Svetom pismu.