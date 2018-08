NOVAK KONAČNO PROGOVORIO OTVORENO O IMAZU I ISHRANI: Vajdina izjava me je potpuno šokirala, ne znam šta mu je bilo! Što se tiče hrane....

Posle famoznog intervjua koji je Marijan Vajda dao za jedne slovačke novine podigla se velika prašina.

U tom intervjuu navode se Vajdine reči po kojima je on uticao na to da Pepe Imaz ne bude više deo Novakovog tima, kao i da je srpski teniser promenio ishranu.

Novak je u intervjuu za Sport klub sve to prokomentarisao.

“Razgovarao sam posle toga sa Marjanom jer je i meni iskreno bilo malo čudno da su te stvari koje su napisane bile u formi Maroševog citata, dakle da je Maroš to rekao. Čudno mi je zato što provodimo dosta vremena zajedno, deset godina smo skupa – kad god smo pričali o ishrani i Pepeu, tim ‘delikatnim‘ temama koje svi vole da čitaju posebno u Srbiji, nikada nije isticao takvo mišljenje. Jednostavno mi nije odavao takav utisak – razgovarao sam s njim posle toga i nije baš tako rečeno, novinar je malo izokrenuo priču“, počeo je Novak priču za Sport klub.

Na pitanje novinara kako komentariše izjavu o promeni načina ishrane koji se pojavio u javnosti Novak je rekao:

“U suštini – u vezi sa ishranom nije tačno da su me Marjan i Điđi (kondicioni trener Gebhard Fil-Grič) uslovili, moja ishrana je takva kakva jeste već tri godine unazad, nastavio sam sa tom ishranom. Pepe je i dalje bliska osoba u mom životu, u životu mog brata, moje familije, moje žene. Sad smo bili u Marbelji, Marjan je bio sa Pepeom, ručali su zajedno, bili smo na terenu, najnormalniji i prijateljski odnos,'' a onda je sam dodao:

“Ne znam, bezveze je ispala cela ta priča, razgovarao sam odmah posle toga sa Marjanom jer sam jednostavno želeo odmah da razjasnim ako postoji stvarno nešto što njemu smeta u vezi sa ishranom, Pepeom ili bilo čime drugim. Da to raščistimo, ali i on mi je rekao da nema ništa protiv ni jednog ni drugog, kao i da je stvar izvučena iz konteksta. Ono o čemu smo govorili pre tog intervjua i dalje je aktuelno, a taj intervju je opet uneo dodatnu pometnju, i to u trenucima kada do toga stvarno nije trebalo da dođe, nije bilo razloga, '' zaključio je Novak u intervujuu za Sport klub.

Sve je počelo od izjave Marijana Vajde za slovačke medije po povratku u Novakov tim.

"Jeste, želeo sam da se prekine saradnja sa Imazom, mada to nije bio moj primarni uslov. Prvi uslov bio je da se s Novakom vidim lično. Drugi je bio da postavimo konkretna pravila i plan ua naredne mesece. Već u Barseloni smo imali kompletan tim na raspolaganju, seli smo i razgovarali. Hteli smo da se ostali ljudi oko njega ne upliću toliko kao što je ranije bio slučaj, rekli smo mu da nam neće biti drago ako ponovo bude tako. Nismo hteli da tretira tenis kao filozofiju“, rekao je Vajda za slovački list "Dennik Šport".

Vajda je objasnio zašto je to zahtevao.

“Nisam želeo da na Novaka utiču ljudi koji znaju tenis, ali ne razumeju psihu vrhunskog sportiste. Tenis ne može da se zasniva na filozofiji, to je sport u kojem se čovek takmiči protiv čoveka... Ako u tom sportu želiš da budeš majstor, to možeš da postaneš samo nebrojenim ponavljanjima na treninzima, mečevima i snažnom psihom. Kada vidiš protivnika sa druge strane mreže, moraš da se koncentrišeš na to da ga izbaciš iz dobre pozicije i na to gde ćeš poslati loptu, a ne da misliš o budi. Drago mi je da smo se saglasili oko tih prioriteta, da su oni postali jasni. Svi smo vukli u istom smeru i vukli smo jako – zahvaljujući tome Novak je napredovao i posle samo 13 nedelja uspeo je da postigne fantastičan uspeh kakav je trijumf na Vimbldonu“, otkrio je Vajda.

Očigledno je da je ova izjava značajno pogodila Novaka i njegov tim nakon čega je čitava javnost žele objašnjenje.

Ipak, Novak nije želeo o tome da priča previše, već se okrenuo osvajanju turnira. Đoković je pre nekoliko dana ispisao istoriju, pošto je postao prvi teniser koji je osvojio sve Masters turnire koji postoje.

Samo mesec dana pre istorijskog uspeha, Novak je osvojio Vimbldon i pokazao svima da se vraća na staze uspeha. Posle ovih pobeda i slavlja, Novak je značajno napredovao na ATP listi jer se posle skoro godinu dana ponovo našao u top 10, tačnije na 6. mestu.

Novak je sada na Gren Slem turniru US open gde će odmeriti snage sa Tenisom Sandgrenom u drugom kolu. Juče je Đoković na otvaranju ovog turnira bio bolji od Mađara Fukovića rezultatom 3:1.

Đoković je prvi favorit za osvajanje ovog Gren Slema.

