NOVAK STAO U ODBRANU SUDIJE: Đoković o sceni koja je uzdrmala US open (VIDEO)

Lajani je, podsetimo, videvši da Nik Kirjos odustaje od normalnog igranja tenisa kada je Pjer-Ig Erber stekao prednost od jednog seta i 3:0 u drugom, ustao sa stolice i na terenu ubeđivao Australijanca da poštuje publiku, ali i svoj talenat, posle čega je usledio veliki preokret.

To je izazvalo i reakcije same uprave Otvorenog prvenstva SAD, i poraženog Erbera, i Kirjosa, ali i - Noleta:

- Nisam video šta se desilo, ali sam čuo. Čuo sam da je Mohamed (Lajani) sišao iz one stolice, otišao na teren i razgovarao sa Kirjosom, rekao mu da igra bolje, da ima odgovornost prema navijačima. Znate, razumem ljude koji je ta scena uznemirila, jer misle da sudija samo treba da sedi i presuđuje o poenima. Ali, ko god poznaje Mohameda, zna da je on drugačija osoba. On je vrlo pozitivan, uvek. Smeje se stalno, prenosi pozitivnu atmosferu, i sam pravi šou, na onaj pozitivan način. Znajući ga, ne mislim da je želeo da uradi to što je uradio iz bilo kog drugog razloga osim sledećeg: da pomogne Niku da razume da će, ako nastaviti da se ponaša tako, da će snositi posledice. Nisam video šta se desilo, ponavljam, ali znajući Mohameda, verujem da je to uradio iz najbolje namere, a ne zbog neke pretnje - rekao je Đoković.



Podsetimo, Erber, koji je 75. na ATP listi, dobio je prvi set sa 6:4, da bi odmah u drugom napravio brejk i stigao do 3:0. Tada je usledio sporan detalj, oko kojeg se "digla prašina" u javnosti. Kirjos je, nezadovoljan igrom i rezultatom, bio prosto nezainteresovan za susret, što i nije ništa čudno s obzirom na to da ga često "mrzi" da igra, pa ponekad izgubi ubedljivo od mnogo slabijeg tenisera.

Međutim, ovoga puta priča je bila nešto drugačija, pošto se Australijanac glavnom sudiji Lajaniju požalio da mu nije dobro, te bio blizu predaje. Upravo tada je Marokanac sišao sa stolice, prišao igraču i obratio mu se rečima -

"Pusti me da ti pomognem".

Sudija je počeo da "bodri" 30. igrača planete i ubeđuje ga da se "trgne" i nastavi - "Gledao sam tvoje mečeve, ti si sjajan. Znam da ovo nisi ti".

Remarkable scene, this. Nick Kyrgios receiving a mid-match pep talk from the *umpire* for another conspicuous lack of effort pic.twitter.com/vI1ooppYin — Oliver Brown (@oliverbrown_tel) August 30, 2018



Od tog trenutka Kirjos kao da je poslušao Lajanijeve reči, te je u nastavku "pregazio rivala", preokrenuo meč i slavio sa 3:1 u setovima. Nakon razgovora sa arbitrom dobio je 19 od mogućih 25 gemova, a poslednji set rešio je za samo 25 minuta, ne prepustivši rivalu nijedan gem. Rezultat je bio 4:6, 7:6, 6:3, 6:0.

Povodom ove sporne situacije oglasili su se i organizatori US opena, koji su stali u odbranu 52-godišnjeg marokanskog sudije.

"Lajani je sišao sa stolice kako bi proverio Kirjosovo stanje. Učinio je to zbog toga što je na tribinama bila velika buka, te je morao nekako da komunicira sa teniserom. Arbitar je bio zabrinut da mu je potrebna lekarska intervencija. Rekao mu je da ako se oseća loše, da može da mu bude ukazana medicinska pomoć. On je obavestio Kirjosa, da ako pokaže manjak interesovanja za nastavak meča, da će on kao sudija preduzeti određene korake. Zatim je još jednom sugerisao Australijancu da može da mu bude ukazana pomoć", navodi se u zvaničnom saopštenju US opena.

US Open Statement from US Open Tournament Referee on the Nick Kyrgios vs. Pierre-Hugues Herbert Match pic.twitter.com/UHKPhVeYIb — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2018



Poraženi iz ovog susreta, Pjer-Ig Erber, je okrivio Lajanija zbog toga što je prekoračio svoja ovlašćenja i izrazio nezadovoljstvo povodom pomenutog saopštenja turnira.

"Nisam čuo razgovor između Kirjosa i Lajanija i on na mene nije uticao. Nik ne bi trebalo da se krivi za nešto, jer on ništa nije tražio. Ali njegovo ponašanje i motivacija su se od tog trenutka na terenu drastično promenili i on je nakon toga dominirao. Međutim, pošto sam pogledao video snimak - sada sam ljut na sudiju. On nije trebalo da siđe sa stolice kako bi ubeđivao Nika da nastavi da igra. Da li je ovo uticalo na meč? Nikada nećemo znati... Još više sam ljut zbog saopštenja US opena, koji nas smatra za budale. Svi smo čuli šta je sudija rekao, on je prekoračio svoja ovlašćenja. Ja i dalje čekam na objašnjenja. Kada mi igrači napravimo grešku na terenu, onda nas kažnjavaju", izjavio je Francuz nakon meča.



Međutim, Australijanac koji je nakon kontroverznih saveta Lajanija preokrenuo meč istakao je da nije bilo nikakvog bodrenja i reči koje bi na bilo koji način uticale na njegovu igru:

"Svako ima pravo na mišljenje, ali vas uveravam da tu nije bilo ničeg spornog", rekao je pobednik pomenutog duela.

Kirjos se tako plasirao u treće kolo US Opena, čime je izjednačio najbolji rezultat na ovom turniru u karijeri, a tamo će u subotu igrati protiv drugog tenisera sveta, Rodžera Federera.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir