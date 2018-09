ČOVEK KOJI JE SRUŠIO FEDERERA ZAPRETIO I NOVAKU: Mogu da iznenadim Đokovića!

Australijanski teniser Džon Milman, nakon što je senzacionalno eliminisao Rodžera Federera, uveren je da i protiv Novaka Đokovića može da napravi podvig i plasira se u četvrtfinale US Opena.

Trenutno 55. teniser sveta preokretom je slavio nad rekorderom po broju gren slem titula 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) i izborio prvo četvrtfinale u karijeru na najznačajnijim turnirima.

"Da li mogu ponovo da iznenadim? Da, zašto ne bih? Da ne verujem u pobedu učinio bih sebi lošu stvar", rekao je Milman posle meča sa Federerom.

Milman i Đoković su se do sada samo jednom sastajali i to u junu kada je srpski as bio ubedljiv 6:2, 6:1 u londonskom Kvinsu.

"Đoković je neverovatan igrač, nalazi se u sjajnoj formi, kao i ja. Moraću da budem mnogo bolji u odnosu na prethodni naš duel", zaključio je on.

Meč Đokovića i Milmana na programu je sutra.

