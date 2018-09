SKANDAL U NJUJORKU! Serena POLUDELA: Amerikanka polomila reket, pa glavnog sudiju nazvala LOPOVOM! Od besa Vilijamsovoj KRENULE SUZE (VIDEO)

Amerikanka je u drugom setu prilikom komunikacije sa svojim trenerom, koja je zabranjena na ovom turniru, opomenuta od strane glavnog sudije Karlosa Ramosa.

Serena je tvrdila kako je to bila sudijska greška i da je bez razloga opomenuta, a onda je usledila nova opomena i kazna za Serenu. Posle izgubljenog poena i brejka za Osaku, Serena je od besa polomila reket, a sudija ju je po poravilima turnira kaznio sa jednim izgubljenim poenom.

foto: EPA

To je kod Serene izazvalo pravi haos, a Amerikanka nije mogla da ćuti. Prišla je sudiji i počela ozbiljnu raspravku sa njim. Vikala je Vilijamsova iz sveg glasa, a onda je arbitra nazvala lopovom zbog uzetog poena.

SKANDAL U NJUJORKU: Serena POLUDELA: Amerikanka polomila reket, pa glavnog sudiju nazvala LOPOVOM (VIDEO) pic.twitter.com/rJl4pmYRtc — palibrate (@palibrate) September 8, 2018

Kada je svima delovalo da se situacija smirila, Serena nije mogla da se zaustavi. Igra se nastavila, Serena je osvojila gem na svoj servis, a onda je usledilo novo vređanje od strane Amerikanke. Arbitar Ramos više nije mogao da je sluša i odlučio je rigorozno da je kazni - jednim poklon gemom za Japanku. Serena je odmah zatražila da razgovara sa supervizorom, ali to nije imalo efetka.

Serena zaplakala zbog nepravde pic.twitter.com/QP59Hq6kMp — palibrate (@palibrate) September 8, 2018

Od besa, Vilijams je počela da plače, a supervizor joj je objašnjavao kako ništa ne može da promeni i da je to definitivna odluka. Nije mogla Amerikanka da se pomiri sa ovom odlukom, a sve to je iskoristila Osaka koja je osvojila gem na svoj servis i tako došla do trofeja na US Openu. Meč je okončan rezultatom 2:0 (6:2, 6:4) u korist Naomi.

foto: Printscreen

Osaka je prva teniserka iz Japana koja je osvojila Gren Slem.

Kurir sport

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir