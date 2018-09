DELPO ĆE PROTIV ĐOKOVIĆA IMATI PODRŠKU I BIVŠE I SADAŠNJE DEVOJKE: Ostavila ga seks bomba sa tetovažom na guzi, a on je smuvao najbolju manekenku Argentine (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Argentinac Huan Martin Del Potro od 22.00 (RTS 1 i Eurosport 1) igraju finale US Opena.



Novak će pokušati da dođe do svog 14. Gren slema u karijeri, a Del Potro do svog drugog. Jedini je i osvojio upravo na US Openu još 2009. godine.

Argentivac koji je mnogo puta bio povređen, konačno ima konstantnost, a srpski teniser je upravo protiv Del Potra doživeo i jedan od najtežih poraza u karijeri, u 1. kolu Olimpijskih igara u Riju 2016. godine, posle čega je u suzama napustio teren.

Mnogo toga se promenilo kod Del Potra, koji je osim tenisa i na privatnom planu postao aktivan. Očigledno je zaljubljen, a njegova nova devojka Džulija Roden, bodriće ga sa tribina Artur Eš stadiona. U pitanju je 23-godišnja manekenka, koja je u Argentini tri godine uzastopno osvajala titulu "model godine".

Ona i Del Potro su se upoznali još 2013. godine, ali ta romansa nije dugo potrajala.

Nešto kasnije Del Potra su povezivali i sa Marijanom Sladić, prijateljicom Novaka Đokovića, koja vodi Noletov fan klub iz Amerike. Ipak, pravu romansu Del Potro je imao sa Himenom Baron, argentinskom glumicom i pevačicom, koja važi za jednu od najseksipilnijih Argentinki.

Ona i dalje na svom profilu na Instagramu, gde je prati 4.2 miliona ljudi, ima zajedničke fotografije na kojima se ona i Del Potro ljube.

Del Potro je sjajno igrao, osvajao turnire, a Himena je dolazila da ga bodri na turnirima i burno je navijala za njega.

Mnogi su zavidili Del Potru jer Himena izgleda zaista provokativno i seksi. Izuetno je zgodna, a ima i provokativnu tetovažu na guzi, koju često ističe. Ali, veza je pukla pre nekoliko meseci, kada je Himena saznala da je Del Potrov otac unajmio privatnog detektiva da je prati. Posle toga je odlučila da raskine.

Inače je pre toga bila u vezi sa bivšim fudbalerom Boke, Fiorentine, Juventusa... - Pablom Osvaldom.

Nakon toga je sve završeno između njih, ali je Del Potro brzo preboleo vatrenu Argentinku i pozvao je bivšu ljubav iz 2013. godine.

