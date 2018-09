NOVAK UŠAO U ISTORIJU TENISA: Đoković postao teniser koji je najviše zaradio od belog sporta! Od ovoliko nula VAM NEĆE BITI DOBRO!

Đoković je od danas i zvanično postao teniser koji je najviše zaradio novca u istoriji ''belog sporta'' samo od uspeha na turnirima.

Đoković je to učinio uprkos činjenici da u ovom trenutku ima manje titula na Gren slemovima, ali i ATP turnirima od Rodžera Federera, od kojeg je i preuzeo čelnu poziciju.

foto: EPA/JUSTIN LANE

Do početka US Opena, Federer je tokom karijere zaradio 117.507.812 dolara, a Đoković 115.310.890. Za plasman u osminu finala, švajcarski teniser je zaradio 266.000 dolara, ali je Novakova zarada u Njujorku daleko veća i ona iznosi tri miliona i 800.000 dolara, što mu je bilo više nego dovoljno da se ponovo nađe ispred svog velikog rivala.

Pošto mnogoima nije bilo jasno kako je došlo do toga, urednik magazina ''Forbs'' je sve objasnio.

- Federer možda to radi 20 godina, a Đokovićev vrhunac je stigao nedavno, kada se nagradni fond povećao - pojasnio je Kurt Badenhausen.

foto: EPA/DANIEL MURPHY

Federer je u dosadašnjoj karijeri osvojio čak 28 titula više od Novaka, od kojeg trenutno ima šest trofeja više na Gren slemovima.

Srpski teniser je zaradio više od Švajcarca zahvaljujući tome što su Gren slem i ATP tur poslednjih godina ostvarili porast kako što se tiče popularnosti, tako i primamljivosti, ali i broja sponzora.

- Teniseri imaju ključnu ulogu u tom rastu. U ovom sportu je viđen znajačan porast nivoa nagradnog fonda u poslednjih 10 godina, zahvaljujući kojem tenisere dele komercijalni rast tenisa - objasnio je portparol ATP Sajmon Higson.

foto: EPA / Jason Szene

Đoković je 13 od svojih 14 Gren slem titula osvojio od 2010. godine, od kada šampioni na sva četiri najveća turnira na svetu dobijaju više od milion funti.

Nagrade su na turnirima od tada rapidno rasle, a Novak je to znao mudro da iskoristi. U periodu od 2011. do 2016. godine Nole se na 11 od 22 Gren slema našao na tronu, a uspeo je na sedam da dođe čak do finala.

Za razliku od Đokovića, Federer je u ovom periodu od pet godina osvojio samo jedan Gren slem.

Kurir sport

Foto: EPA/JASON SZENES

