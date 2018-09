OVO NISTE ZNALI O NOVAKU: Ovaj krst je Đokoviću vratio šampionski duh!

Posle finala u Njujorku, Novak Đoković otkrio je javnosti da se prelomni trenutak u njegovoj karijeri ove sezone desio posle poraza na Rolan Garosu od Marka Čekinata. Italijan je slavio posle tri ipo časa drame, po setovima 3:6, 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (11:13). Posle toga, Novak Đoković je mir potražio u porodici, bio je sa suprugom Jelenom i decom Stefanom i Tarom.



- Taj poraz me je mnogo naučio. Bio sam razočaran igrom tog dana, iako sam prethodno osećao da napredujem. Otišao sam na planinarenje sa svojom suprugom. Posle tri sata smo stigli na vrh. Seli smo i gledali na svet iz drugačije perspektive, udisali novu inspiraciju, motivaciju. Taj trenutak mi je posebno ostao u sećanju - prisetio se Novak Đoković.

Vrh o kome Novak priča je na planini Sent Viktori ili u prevodu "sveta pobeda" u Francuskoj. Simbolično!

Na tom vrhu, do koga se stiže uz dosta muka, nalazi se "Krst Provanse".



Srpski teniser, trenutno treći na svetu, iamo je dosta problema sa povredama u prethodnom periodu.



- Razumem i poštujem istoriju. Prošlost nas može mnogo naučiti, ali istovremeno, želim svu pažnju da posvetim trenutnim stvarima. To zna moj tim, moja porodica. Ne želim da poredim ovu godinu sa prošlom i slično. Želim da budem tu, da treniram snažno i pametno, da budem uspešan.

Pobedom nad Huanom Martinom del Potrom, Đoković je došao do treće titule na US openu. Zanimljivo, svaku od njih je osvojio u istoj sezoni kad i Vimbldon.

- Nadam se da će se to događati svake godine. Šalu na stranu, Vimbldon je bio moj dečački san. Kad sam ga prvi put osvojio, to je otvorilo mnoga vrata kad je reč o mojim mogućnostima. Osećao sam da ostali slemovi čekaju na mene, nakon što osvojim Vimbldon - zaključio je Novak.



Sudija pogrešio



Volim Serenu, žao mi je zbog cele situacije



Novak Đoković govorio je i o neprijatnim dešavanjima tokom i posle finala žena na US openu.

- Volim Serenu, žao mi je cele situacije. Ona je plakala, Naomi je plakala... Bilo je teško. Moje mišljenje je da sudija nije trebalo da dovede Serenu do krajnjih granica, pogotovu u finalu. Promenio je tok meča, a to nije bilo potrebno. Svi imamo jake emocije tokom borbe za titulu. Sve u svemu, bilo je nepotrebno. Osaka je zaslužila titulu - zaključio je Ðoković.