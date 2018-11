SAMO SAM MU KRATKO REKAO: DRUŽE, ĆUTI! Oglasio se Federer posle skandaloznog ponašanja publike u Londonu i ŠOKA Zvereva!

Na konferenciji za medije nakon meča Švajcarac nije puno pričao o samom meču koliko o skandaloznom ponašanju poblike po završetku istog.

Pažnju javnosti privukao je detalj iz taj-brejka prvog seta kada je Zverev prekinuo poen jer je sakupljač loptica ispustio jednu.

Zverev se kasnije izvinio Federeru i publici, a Švajcarac kaže da mu se nikako nije dopalo što je publika u Londonu zviždala mladom teniseru.

"Razumem frustraciju. To su bile nesrećne okolnosti. Zviždanje, to mi se nikada nije dopadalo. Vidimo to u drugim sportovima, ali u tenisu je retkost. Kada se tako nešto dogodi, ljudi to dožive lično. Nije dobro što se tako nešto dogodilo, Saša to nije zaslužio", rekao je Federer.



Švajcarac je opisao šta se desilo kada su se pozdravljali na mreži po završetku meča.



"Izvinio mi se na mreži. Rekao sam mu, druže, ćuti. Nema potrebe da mi se izvinjavaš. Čestitam ti na velikom meču i turniru. Momak nije uradioi ništa loše. Samo je pokazao ono što je video. Osetio je da to može imati uticaja na igru. Ima neko pravilo da ako se to dogodi, obavezno ponavljate poen", dodao je osvajač 20 grend slem titula.



Rodžer je pitao i dečaka koji skuplja loptice da li ju je ispustio, jer se to desilo iza njegovih leđa.



"Da, rekao mi je da je ispustio lopticu. U redu je, ne vidim tu nikakav problem, dešava se. Nadam se da neće zbog svega imati besanu noć. Nije to ništa bitno. To je život, sport. Nisam ljut na njega. Sve je u redu", zaključio je Švajcarac.

U drugom polufinalu turnira u Londonu Novak Đoković igra protiv Kevina Andersona.

Foto: AP

